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НОВОСТИ

Не менее 10 взрывов прогремели в небе над Херсоном

22:40 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в понедельник, предположительно, запустили не менее 10 ракет в небо над Херсоном, передает корр. ТАСС.

В небе над городом не видны следы от ракет систем ПВО, при этом слышны звуки взрывов.

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