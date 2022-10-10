Не менее 10 взрывов прогремели в небе над Херсоном

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в понедельник, предположительно, запустили не менее 10 ракет в небо над Херсоном, передает корр. ТАСС.

В небе над городом не видны следы от ракет систем ПВО, при этом слышны звуки взрывов.