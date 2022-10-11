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РФ считает проявлением двойных стандартов поведение председателя ГА ООН — Небензя

09:00 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает проявлением двойных стандартов позицию председателя Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши в отношении голосования по референдумам в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил в понедельник журналистам постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Это является очевидным проявлением двойных стандартов и нарушает целостность председательства [в ГА ООН]», — указал он, комментируя поведение председателя Генассамблеи.

Россия настаивала на том, чтобы ГА ООН рассмотрела возможность тайного голосования по американской резолюции, осуждающей Россию в свете проведения референдумов на освобожденных территориях, однако Албания в нарушение процедуры еще до начала дебатов вынесла предложение о закреплении открытого формата. Эта инициатива была в итоге утверждена Генассамблеей.

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