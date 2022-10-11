0
0
131
НОВОСТИ

Терактом на Крымском мосту Киев попытался втянуть НАТО в конфликт — экс-посол Франции в РФ

09:05 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия Украины, связанные с организацией теракта на Крымском мосту 8 октября, преследовали цель спровоцировать Россию на такую реакцию, которая послужила бы предлогом для вовлечения стран Запада в конфликт. Такое мнение выразил в ночь на вторник в эфире телеканала Бэ-эф-эм бывший посол Франции в Москве (2000-2004) Клод Бланшмезон.

«Данный шаг можно рассматривать как провокацию, как попытку подтолкнуть [президента России Владимира] Путина к более жестким действиям, выходящим за грань. Однако Путин ответил в относительно умеренном ключе», — изложил он свою точку зрения, отметив, что в СМИ активно циркулировали предположения о возможном применении ядерного оружия со стороны РФ.

По словам Бланшмезона, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал спровоцировать Россию на такие шаги, «которые бы вынудили страны Запада вмешаться». «Зеленский не может [добиться военных успехов] без американской помощи, поэтому он пытается всеми силами добиться вовлечения США и НАТО в эту войну», — сказал дипломат.

Он добавил, что поставки вооружений Украине и другая военная помощь не должны перерастать в прямое вовлечение западных государств в конфликт с Россией. Бланшмезон также считает, что реакция Москвы на теракт не совпала с ожиданиями Киева, поскольку «в ответ Запад может лишь пообещать новые поставки оружия и санкции». «Но что могут санкции? Они никак не повлияют на соотношение сил», — отметил дипломат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 11.10.2022
В РФ выросли ставки по потребкредитам
0
16
10:00 11.10.2022
Заявления США о поставках оружия Киеву закрепляют их в роли участника конфликта — посол РФ
0
32
09:32 11.10.2022
Зеленский встал в один ряд с международными террористами — Володин
0
102
09:20 11.10.2022
В Запорожье прогремело не менее 16 взрывов — Рогов
0
131
09:00 11.10.2022
РФ считает проявлением двойных стандартов поведение председателя ГА ООН — Небензя
0
141
22:40 10.10.2022
Не менее 10 взрывов прогремели в небе над Херсоном
0
690
22:00 10.10.2022
В ООН назвали эскалацией взрыв на Крымском мосту
0
718
21:20 10.10.2022
Русскоязычные хакеры атаковали сайты аэропортов США - CNN
0
691
20:40 10.10.2022
«Газпром» уже обнаруживал на «Северном потоке» взрывные устройства НАТО в 2015 году
0
684
20:00 10.10.2022
Восстановительные работы на Крымском мосту могут завершить в течение 1,5 месяца — Аксенов
0
647

Возврат к списку