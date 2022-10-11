Терактом на Крымском мосту Киев попытался втянуть НАТО в конфликт — экс-посол Франции в РФ
09:05 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действия Украины, связанные с организацией теракта на Крымском мосту 8 октября, преследовали цель спровоцировать Россию на такую реакцию, которая послужила бы предлогом для вовлечения стран Запада в конфликт. Такое мнение выразил в ночь на вторник в эфире телеканала Бэ-эф-эм бывший посол Франции в Москве (2000-2004) Клод Бланшмезон.
«Данный шаг можно рассматривать как провокацию, как попытку подтолкнуть [президента России Владимира] Путина к более жестким действиям, выходящим за грань. Однако Путин ответил в относительно умеренном ключе», — изложил он свою точку зрения, отметив, что в СМИ активно циркулировали предположения о возможном применении ядерного оружия со стороны РФ.
По словам Бланшмезона, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал спровоцировать Россию на такие шаги, «которые бы вынудили страны Запада вмешаться». «Зеленский не может [добиться военных успехов] без американской помощи, поэтому он пытается всеми силами добиться вовлечения США и НАТО в эту войну», — сказал дипломат.
Он добавил, что поставки вооружений Украине и другая военная помощь не должны перерастать в прямое вовлечение западных государств в конфликт с Россией. Бланшмезон также считает, что реакция Москвы на теракт не совпала с ожиданиями Киева, поскольку «в ответ Запад может лишь пообещать новые поставки оружия и санкции». «Но что могут санкции? Они никак не повлияют на соотношение сил», — отметил дипломат.
НОВОСТИ
- 10:05 11.10.2022
- В РФ выросли ставки по потребкредитам
- 10:00 11.10.2022
- Заявления США о поставках оружия Киеву закрепляют их в роли участника конфликта — посол РФ
- 09:32 11.10.2022
- Зеленский встал в один ряд с международными террористами — Володин
- 09:20 11.10.2022
- В Запорожье прогремело не менее 16 взрывов — Рогов
- 09:00 11.10.2022
- РФ считает проявлением двойных стандартов поведение председателя ГА ООН — Небензя
- 22:40 10.10.2022
- Не менее 10 взрывов прогремели в небе над Херсоном
- 22:00 10.10.2022
- В ООН назвали эскалацией взрыв на Крымском мосту
- 21:20 10.10.2022
- Русскоязычные хакеры атаковали сайты аэропортов США - CNN
- 20:40 10.10.2022
- «Газпром» уже обнаруживал на «Северном потоке» взрывные устройства НАТО в 2015 году
- 20:00 10.10.2022
- Восстановительные работы на Крымском мосту могут завершить в течение 1,5 месяца — Аксенов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать