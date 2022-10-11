Терактом на Крымском мосту Киев попытался втянуть НАТО в конфликт — экс-посол Франции в РФ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия Украины, связанные с организацией теракта на Крымском мосту 8 октября, преследовали цель спровоцировать Россию на такую реакцию, которая послужила бы предлогом для вовлечения стран Запада в конфликт. Такое мнение выразил в ночь на вторник в эфире телеканала Бэ-эф-эм бывший посол Франции в Москве (2000-2004) Клод Бланшмезон.

«Данный шаг можно рассматривать как провокацию, как попытку подтолкнуть [президента России Владимира] Путина к более жестким действиям, выходящим за грань. Однако Путин ответил в относительно умеренном ключе», — изложил он свою точку зрения, отметив, что в СМИ активно циркулировали предположения о возможном применении ядерного оружия со стороны РФ.

По словам Бланшмезона, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал спровоцировать Россию на такие шаги, «которые бы вынудили страны Запада вмешаться». «Зеленский не может [добиться военных успехов] без американской помощи, поэтому он пытается всеми силами добиться вовлечения США и НАТО в эту войну», — сказал дипломат.

Он добавил, что поставки вооружений Украине и другая военная помощь не должны перерастать в прямое вовлечение западных государств в конфликт с Россией. Бланшмезон также считает, что реакция Москвы на теракт не совпала с ожиданиями Киева, поскольку «в ответ Запад может лишь пообещать новые поставки оружия и санкции». «Но что могут санкции? Они никак не повлияют на соотношение сил», — отметил дипломат.