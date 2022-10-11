Зеленский встал в один ряд с международными террористами — Володин
09:32 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны, которые поддерживают президента Украины Владимира Зеленского, спонсируют терроризм, а киевский режим стал террористическим. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник.
«Киевский режим стал террористическим. <…> Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм. В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются», — написал он в своем телеграм-канале.
Он также считает, что Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами.
НОВОСТИ
- 10:05 11.10.2022
- В РФ выросли ставки по потребкредитам
- 10:00 11.10.2022
- Заявления США о поставках оружия Киеву закрепляют их в роли участника конфликта — посол РФ
- 09:20 11.10.2022
- В Запорожье прогремело не менее 16 взрывов — Рогов
- 09:05 11.10.2022
- Терактом на Крымском мосту Киев попытался втянуть НАТО в конфликт — экс-посол Франции в РФ
- 09:00 11.10.2022
- РФ считает проявлением двойных стандартов поведение председателя ГА ООН — Небензя
- 22:40 10.10.2022
- Не менее 10 взрывов прогремели в небе над Херсоном
- 22:00 10.10.2022
- В ООН назвали эскалацией взрыв на Крымском мосту
- 21:20 10.10.2022
- Русскоязычные хакеры атаковали сайты аэропортов США - CNN
- 20:40 10.10.2022
- «Газпром» уже обнаруживал на «Северном потоке» взрывные устройства НАТО в 2015 году
- 20:00 10.10.2022
- Восстановительные работы на Крымском мосту могут завершить в течение 1,5 месяца — Аксенов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать