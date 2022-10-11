Зеленский встал в один ряд с международными террористами — Володин

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны, которые поддерживают президента Украины Владимира Зеленского, спонсируют терроризм, а киевский режим стал террористическим. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник.

«Киевский режим стал террористическим. <…> Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм. В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются», — написал он в своем телеграм-канале.

Он также считает, что Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами.