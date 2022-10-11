В РФ выросли ставки по потребкредитам
10:05 11.10.2022 Источник: РБК
В сегменте залоговых кредитов, куда попадают потребительские ссуды под залог автомобиля или недвижимости, ставки за неделю увеличились не так сильно — на 0,5 п.п., до 16,72%.
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