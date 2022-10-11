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НОВОСТИ

В РФ выросли ставки по потребкредитам

10:05 11.10.2022 Источник: РБК

На неделе с 29 сентября по 6 октября крупные российские банки перешли к повышению ставок по кредитам для населения, следует из данных финансовой платформы «Финуслуги» Московской биржи (есть у РБК). Так, средняя ставка по потребительским ссудам за отчетный период подскочила на 1,3 процентного пункта, до 19,3% годовых. Средняя стоимость необеспеченных кредитов на любые цели поднялась на 1,7 п.п., приблизившись к 20,5% годовых.

В сегменте залоговых кредитов, куда попадают потребительские ссуды под залог автомобиля или недвижимости, ставки за неделю увеличились не так сильно — на 0,5 п.п., до 16,72%.

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