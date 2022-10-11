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НОВОСТИ

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога — СМИ

10:32 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киевской области рассылает экстренные оповещения. Об этом во вторник сообщило украинское издание «Страна».

По данным издания, в рассылке ГСЧС говорится о высокой вероятности взрывов в течение дня. Граждан призывают оставаться в укрытиях и не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.

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