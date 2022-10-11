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Монтаж фасадов-хамелеонов начался во второй очереди жилой застройки района ÁLIA

10:37 11.10.2022

Во второй очереди жилого района ÁLIA начался монтаж фасадов-хамелеонов на всех четырех корпусах блока 10С. Во всех 4-х корпусах стартовал монтаж фасадной системы, а также прокладка инженерных сетей.

В настоящее время в рамках возведения второй очереди жилого района ÁLIA строится четыре корпуса в блоке 10С и три корпуса в блоке 10Е. Всего в рамках второй очереди будут возведены многоквартирные жилые корпуса, насчитывающие 1314 квартир, общей площадью почти 80 тыс. кв. м.

Всего в плане второй очереди заявлено семь жилых корпусов от 7 до 27 этажей. На четырех корпусах, включая самый высокий, девелопер ASTERUS приступил к фасадным работам.

Фасады второй очереди района ÁLIA известны как «фасады-хамелеоны». Они выполняются из гладких алюминиевых композитных панелей, способных отражать свет во всех его оттенках в течение дня.

Каждый блок многосекционных строений выполнен в своем оттенке. Таким образом, цвет фасадов варьируется от оттенков бежевого до розового золота и природной терракоты.

Композитные панели сочетаются с фактурными элементами из клинкерной плитки, фиброцемента и керамики. Контрастные оконные рамы визуально делят площадь домов на сегменты-ячейки, что создает современный, утонченный облик.

Ввод второй очереди жилой застройки района ÁLIA запланирован на III квартал 2023 года.

Район ÁLIA, который возводится девелопером в Тушинской пойме в концепции WORK.LIVE.PLAY.LEARN (Живи.Учись.Работай.Отдыхай), включает жилую и коммерческую недвижимость, социальную и спортивную инфраструктуру, рекреационные зоны и участок набережной Москвы-реки. Над созданием проекта работало известное международное архитектурное бюро Skidmore, Owings & Merrill.

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