Агентство S&P резко ухудшило прогноз для экономики США на 2023 год

11:00 Источник: Интерфакс

Экономика Соединенных Штатов в 2023 году сократится на 0,5% на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, полагают аналитики S&P Global Market Intelligence.

Предыдущий прогноз предусматривал рост ВВП США на 0,9%, отмечает Financial Times.

"После пессимистичного августовского отчета о потребительских ценах и сентябрьского заседания Федрезерва доходность американских гособлигаций подскочила, спред с доходностью корпоративных бондов и ставками по ипотечным кредитам вырос, фондовые рынки упали, а доллар укрепился еще сильнее", - отметил старший экономист по США в S&P Джоэл Праккен.

"Мы полагаем, что недавнее ужесточение финансовых условий повергнет экономику США в полноценную рецессию, а не просто в рецессию в плане темпов роста ВВП", - добавил он.