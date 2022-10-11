Ночные попытки ВСУ прорвать линию обороны Херсона были отбиты — Стремоусов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ночные попытки формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать линию обороны в Херсонской области были отражены, сообщил в своем телеграм-канале во вторник замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов.

«Все ночные попытки [ВСУ] прорваться или прорвать линию обороны Херсона, как всегда отбиты», — сказал Стремоусов.