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НОВОСТИ

Ночные попытки ВСУ прорвать линию обороны Херсона были отбиты — Стремоусов

11:05 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ночные попытки формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать линию обороны в Херсонской области были отражены, сообщил в своем телеграм-канале во вторник замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов.

«Все ночные попытки [ВСУ] прорваться или прорвать линию обороны Херсона, как всегда отбиты», — сказал Стремоусов.

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