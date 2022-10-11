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Киевский договор по безопасности нужен США, чтоб после РФ переключиться на КНР — Расмуссен

11:32 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, помогающий Украине разработать Киевский договор по безопасности, полагает, что соглашение необходимо США, чтобы решить «проблему России» и дальше переключить внимание на Китай. Об этом он сообщил в интервью журналу «Форин полиси», опубликовавшему материал в понедельник.

13 сентября офис президента Украины опубликовал проект «Киевского соглашения по безопасности» — документа о международных гарантиях Киеву. Документ предлагает заключить обязывающее соглашение между Украиной, с одной стороны, и США, странами ЕС и рядом других государств. Вопреки звучавшим ранее предложениям, он не предполагает ни отказа Киева от вступления в НАТО, ни нейтрального статуса Украины, ни участия России в качестве гаранта безопасности страны.

«Если мы все сделаем правильно, гарантии безопасности Украине могут решить проблему России, поскольку в интересах США иметь сильного и стабильного партнера в Восточной Европе в качестве бастиона против российских атак. Если будет стабильность в Европе, США смогут направить больше ресурсов на действительно глобальный вызов в долгосрочной перспективе — Китай», — отметил экс-генсек НАТО.

По словам Расмуссена, пакт необходим для того, чтобы формально, на законодательном уровне закрепить поддержку Киева со стороны западных стран. План, который Расмуссен разрабатывает с мая совместно с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, уже представлен ряду правительств стран НАТО.

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