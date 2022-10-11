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Неизвестные забросали баллонами и бутылками с краской здание посольства РФ в ФРГ

12:00 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные в понедельник вечером забросали здание посольства России в Германии баллонами и бутылками с краской. Об этом во вторник сообщила газета «Моргенпост» со ссылкой на полицию Берлина.

По ее информации, в сторону здания российской дипмиссии были брошены шесть баллонов и две бутылки с красной краской. Однако неизвестные попали только в ворота и перила здания. В результате инцидента, как пишет издание, никто не пострадал.

Сотрудники посольства, как указывает газета, удалили водорастворимую краску. Полиция ФРГ начала расследование.

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