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НОВОСТИ

В Москве выявили 880 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 880 против 887 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 213 628 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 22 против 21 днем ранее, до 46 301. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 541, до 3 018 787.

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