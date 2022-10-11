Кадыров заявил, что шанс на какое-либо перемирие на Украине упущен стараниями Зеленского
12:20 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что шанс на какое-либо перемирие между Россией и Украиной упущен стараниями президента страны Владимира Зеленского и его окружения. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.
«То, что происходит сегодня, — возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков. Шанс на какое-либо перемирие безвозвратно упущен стараниями безвольного Зеленского и его осатанелой шайки», — написал он.
Он подчеркнул, что властям тех стран, которые «сегодня облачились в мантию пацифистов и судей в одном лице» и осуждают ракетные удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины, «на протяжении восьми долгих лет было абсолютно наплевать на судьбы тысяч жителей Донбасса, в том числе детей, женщин, стариков».
НОВОСТИ
- 13:20 11.10.2022
- Удвоено число досмотровых комплексов у Крымского моста со стороны Крыма
- 13:05 11.10.2022
- Перелом в спецоперации на Украине может наступить в ноябре-феврале — КГБ Белоруссии
- 13:04 11.10.2022
- «Евротранс» получил рейтинг А- со «стабильным» прогнозом от АКРА
- 13:00 11.10.2022
- Во Львове слышны взрывы — ТВ
- 12:32 11.10.2022
- Белорусско-российская группировка войск выполняет оборонительные задачи — МО Белоруссии
- 12:05 11.10.2022
- В Москве выявили 880 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 11.10.2022
- Неизвестные забросали баллонами и бутылками с краской здание посольства РФ в ФРГ
- 11:32 11.10.2022
- Киевский договор по безопасности нужен США, чтоб после РФ переключиться на КНР — Расмуссен
- 11:20 11.10.2022
- В России выявили 13 970 заболевших ковидом за сутки
- 11:05 11.10.2022
- Ночные попытки ВСУ прорвать линию обороны Херсона были отбиты — Стремоусов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать