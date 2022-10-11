Кадыров заявил, что шанс на какое-либо перемирие на Украине упущен стараниями Зеленского

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что шанс на какое-либо перемирие между Россией и Украиной упущен стараниями президента страны Владимира Зеленского и его окружения. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.

«То, что происходит сегодня, — возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков. Шанс на какое-либо перемирие безвозвратно упущен стараниями безвольного Зеленского и его осатанелой шайки», — написал он.

Он подчеркнул, что властям тех стран, которые «сегодня облачились в мантию пацифистов и судей в одном лице» и осуждают ракетные удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины, «на протяжении восьми долгих лет было абсолютно наплевать на судьбы тысяч жителей Донбасса, в том числе детей, женщин, стариков».