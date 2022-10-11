Во Львове слышны взрывы — ТВ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы раздаются во Львове. Об этом во вторник сообщает телеканал «Суспильне ТВ».

Ранее во вторник сообщалось о взрывах в Киевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой и Николаевской областях, а также в Ровно и Кривом Роге. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщал, что утром в Запорожье прогремело не менее 16 взрывов, в нескольких районах города возник пожар. Позже стало известно о новых взрывах в Запорожье. Уже второй раз за день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.