Перелом в спецоперации на Украине может наступить в ноябре-феврале — КГБ Белоруссии

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переломный момент в спецоперации на Украине может наступить в ноябре — феврале. Об этом заявил во вторник председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель, информируя о складывающейся военно-политической обстановке в стране и за рубежом.

«Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент», — привело слова Тертеля агентство БелТА.