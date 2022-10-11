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Большинство американцев не верят в улучшение отношений с Россией, Китаем и Ираном — опрос

13:32 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство американцев испытывают пессимизм по поводу налаживания отношений с государствами-соперниками, такими как Россия, Китай и Иран. Об этом во вторник сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на опрос, проведенный Институтом Пирсона и Центром исследований общественных отношений Associated Press — NORC.

Согласно данным исследования, со времени проведения предыдущего аналогичного опроса в 2018 году мнение граждан США «значительно изменилось». Тогда только 26% американцев не верили в улучшение отношений с такими странами, как Россия, Китай и Иран, теперь этот показатель составляет 60%.

При этом мнения опрошенных американцев о положении США в мире и их внешней политике «ярчайше демонстрируют разделение общества по партийному признаку», считает директор Глобального форума в Институте Пирсона Шейла Кохантеб. Так, в 2018 году 75% сторонников Демократической партии считали, что страна «идет по неверному пути», сейчас 75% демократов довольны текущим курсом. При этом в 2018 году 60% республиканцев устраивало положение дел, и такая же их доля на данный момент считает, что администрация американского президента Джо Байдена «действует провально».

В опросе приняли участие 1 003 респондентов старше 18 лет, выборка была составлена по разработанной Associated Press — NORC методике.

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