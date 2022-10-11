На Украине наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом
14:12 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перебои с мобильной связью и интернетом фиксируются в разных областях Украины после взрывов. Об этом заявила во вторник пресс-служба украинского правительства.
Кабмин указал, что взрывы привели к «перебоям с мобильным интернетом и мобильной связью в разных регионах страны». «Идет работа по восстановлению поврежденной инфраструктуры, предприятий энергетического сектора. Доступ украинцев к связи — один из приоритетов», — говорится в сообщении, опубликованном на странице правительства в «Фейсбуке» (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta («Мета»), которая признана в РФ экстремистской).
Вместе с тем кабмин напомнил гражданам о рекомендациях по вопросам сохранения связи в критической ситуации, которые были разработаны Госспецсвязью.
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