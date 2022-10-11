0
0
127
НОВОСТИ

Реформа СБ ООН назрела — Лавров

15:12 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реформа Совета Безопасности (СБ) ООН назрела, хроническая недопредставленность развивающихся стран должна быть урегулирована. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Реформа Совета Безопасности назрела, потому что, когда из 15 членов Совета Безопасности в прошлом году шесть, а в будущем году с учетом переизбрания непостоянных членов уже будет семь западных стран, почти половина, конечно, это никуда не годится, конечно, это не репрезентативный состав, и, конечно же, хроническая недопредставленность развивающихся стран должна быть урегулирована», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 11.10.2022
США «изрядно залезли» в конфликт на Украине, видно, как их «уши торчат» — Песков
0
52
16:02 11.10.2022
Сбер открыл регистрацию на соревнование AI Journey Contest 2022 с призовым фондом более 5 миллионов рублей
0
66
16:00 11.10.2022
После пролета ракет Санду потребовала от Москвы уважать границы Молдавии
0
91
15:32 11.10.2022
Путин продлил на 2023 г. действие указа об антисанкциях, предполагающих продэмбарго
0
117
15:00 11.10.2022
Цели новых ударов по объектам военного управления и энергетики на Украине достигнуты — МО
0
202
14:46 11.10.2022
Мэр Собянин отметил тенденцию к возврату на траекторию роста экономики Москвы
0
162
14:32 11.10.2022
РФ объяснит на ГА ООН, почему применила вето против резолюции по референдумам — Лавров
0
221
14:12 11.10.2022
На Украине наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом
0
241
14:00 11.10.2022
ФСБ сообщила о задержании еще двух членов банды Басаева
0
230
13:32 11.10.2022
Большинство американцев не верят в улучшение отношений с Россией, Китаем и Ираном — опрос
0
261

Возврат к списку