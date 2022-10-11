Реформа СБ ООН назрела — Лавров
15:12 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Реформа Совета Безопасности (СБ) ООН назрела, хроническая недопредставленность развивающихся стран должна быть урегулирована. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».
«Реформа Совета Безопасности назрела, потому что, когда из 15 членов Совета Безопасности в прошлом году шесть, а в будущем году с учетом переизбрания непостоянных членов уже будет семь западных стран, почти половина, конечно, это никуда не годится, конечно, это не репрезентативный состав, и, конечно же, хроническая недопредставленность развивающихся стран должна быть урегулирована», — сказал он.
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