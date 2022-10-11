США «изрядно залезли» в конфликт на Украине, видно, как их «уши торчат» — Песков
16:12 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США уже втянулись в конфликт на Украине так, что невооруженным глазом видно, как их «уши торчат».
«Де-факто США уже изрядно залезли в это дело (конфликт на Украине — прим. ТАСС). По-русски, это уши торчат весьма, их видно невооруженным глазом. Де-факто США уже завязли в этом конфликте», — сказал представитель Кремля во вторник в общении с журналистами.
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