США «изрядно залезли» в конфликт на Украине, видно, как их «уши торчат» — Песков

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США уже втянулись в конфликт на Украине так, что невооруженным глазом видно, как их «уши торчат».

«Де-факто США уже изрядно залезли в это дело (конфликт на Украине — прим. ТАСС). По-русски, это уши торчат весьма, их видно невооруженным глазом. Де-факто США уже завязли в этом конфликте», — сказал представитель Кремля во вторник в общении с журналистами.