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Бедные страны тратят на медицину в 4 раза меньше, чем на долги перед Западом — СМИ

16:32 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неравенство в качестве жизни между богатыми и бедными странами во время пандемии COVID-19 усугубилось, взявшие кредиты у Запада развивающиеся государства теперь тратят на возврат долга в четыре раза больше, чем на здравоохранение. Об этом во вторник сообщила газета «Гардиан».

Согласно докладу международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam («Оксфам»), выдержки из которого приводит издание, многие развивающиеся страны сократили расходы на социальную сферу, несмотря на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, так как были вынуждены выделять все больше средств на погашение долгов перед кредиторами из западных стран. «Страны с низким уровнем дохода тратят около 27,5% своих бюджетов на погашение долгов, [это] вдвое больше, чем они выделяют на образование и в четыре раза больше, чем на здравоохранение», говорится в документе.

Кроме того, по словам представителя исследовательской организации Diamond Flower Inc (DFI, Ди-эф-ай) Мэтью Мартина, «на каждый доллар, выделенный на здравоохранение, в развивающихся странах приходится четыре доллара в счет погашения долга перед кредиторами из богатых государств». Вместо того, чтобы разрабатывать меры по преодолению последствий пандемии коронавируса, «беднейшие государства вынуждены выплачивать долги за счет жесткого сокращения государственных расходов и замораживания соцвыплат», уточнил он.

Издание также приводит слова представителя Oxfam Кэти Чакраборти, которая указывает на то, что «богатые страны не только не борятся с неравенством [в развивающихся странах], но и сознательно проводят политику, которая усугубляет их положение».

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