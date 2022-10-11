0
0
124
НОВОСТИ

США «ничего не исключают» в вопросе поставки Киеву тактических ракет

17:00 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не исключают никаких возможностей в том, что касается поставки Украине оружия, в том числе большей дальности — тактических баллистических ракет. Пока Вашингтону сообщать на этот счет нечего. Об этом во вторник в эфире телекомпании Эй-би-си заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его спросили, планируют ли США поставлять Киеву тактические баллистические ракеты. «Мы не исключаем никаких возможностей <…>. Мы с ними (с Киевом — прим. ТАСС) разговариваем каждый день. На этой неделе в Брюсселе пройдет встреча. Министр обороны США вновь собирает встречу Контактной группы по Украине при участии около 50 стран, чтобы обсудить ее нужды. Будем смотреть на весь спектр. Мне нечего объявить сегодня», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 11.10.2022
Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО — Столтенберг
0
59
17:12 11.10.2022
МВФ отмечает меры властей России по стимулированию экономики страны, укрепление рубля
0
106
16:32 11.10.2022
Бедные страны тратят на медицину в 4 раза меньше, чем на долги перед Западом — СМИ
0
164
16:12 11.10.2022
США «изрядно залезли» в конфликт на Украине, видно, как их «уши торчат» — Песков
0
200
16:02 11.10.2022
Сбер открыл регистрацию на соревнование AI Journey Contest 2022 с призовым фондом более 5 миллионов рублей
0
187
16:00 11.10.2022
После пролета ракет Санду потребовала от Москвы уважать границы Молдавии
0
249
15:32 11.10.2022
Путин продлил на 2023 г. действие указа об антисанкциях, предполагающих продэмбарго
0
212
15:12 11.10.2022
Реформа СБ ООН назрела — Лавров
0
277
15:00 11.10.2022
Цели новых ударов по объектам военного управления и энергетики на Украине достигнуты — МО
0
314
14:46 11.10.2022
Мэр Собянин отметил тенденцию к возврату на траекторию роста экономики Москвы
0
233

Возврат к списку