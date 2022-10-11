США «ничего не исключают» в вопросе поставки Киеву тактических ракет
17:00 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США не исключают никаких возможностей в том, что касается поставки Украине оружия, в том числе большей дальности — тактических баллистических ракет. Пока Вашингтону сообщать на этот счет нечего. Об этом во вторник в эфире телекомпании Эй-би-си заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Его спросили, планируют ли США поставлять Киеву тактические баллистические ракеты. «Мы не исключаем никаких возможностей <…>. Мы с ними (с Киевом — прим. ТАСС) разговариваем каждый день. На этой неделе в Брюсселе пройдет встреча. Министр обороны США вновь собирает встречу Контактной группы по Украине при участии около 50 стран, чтобы обсудить ее нужды. Будем смотреть на весь спектр. Мне нечего объявить сегодня», — сказал он.
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