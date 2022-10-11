МВФ отмечает меры властей России по стимулированию экономики страны, укрепление рубля
17:12 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Меры российских властей по налогово-бюджетному стимулированию, а также укрепление рубля привели к тому, что Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по ВВП России на нынешний год. Об этом сообщила во вторник заместитель директора исследовательского департамента МВФ Петя Коева-Брукс, отвечая на вопрос корр. ТАСС на брифинге по октябрьскому докладу фонда о перспективах развития мировой экономики.
Она перечислила ряд причин, на основании которых организация улучшила прогноз по ВВП России на нынешний год и ожидает, что падение российской экономики составит 3,4%, а не 6%, как это ожидалось в июле. «Первая причина заключается в том, что экспорт энергоносителей сохранился в результате перенаправления экспорта в страны, не вводившие санкции. Вторая причина заключается в том, что доля государства в экономике велика, а уровень занятости фактически находится на докризисном уровне. Третья причина — это укрепление рубля, благодаря которому инфляция оказалась ниже, чем прогнозировалось ранее, что, безусловно, оказало соответствующее влияние на реальные доходы населения. И последнее, но не менее важное, это весьма высокая политическая поддержка, оказанная властями в виде налогово-бюджетного стимулирования, а также снижение процентных ставок», — отметила она.
НОВОСТИ
- 17:40 11.10.2022
- Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО — Столтенберг
- 17:00 11.10.2022
- США «ничего не исключают» в вопросе поставки Киеву тактических ракет
- 16:32 11.10.2022
- Бедные страны тратят на медицину в 4 раза меньше, чем на долги перед Западом — СМИ
- 16:12 11.10.2022
- США «изрядно залезли» в конфликт на Украине, видно, как их «уши торчат» — Песков
- 16:02 11.10.2022
- Сбер открыл регистрацию на соревнование AI Journey Contest 2022 с призовым фондом более 5 миллионов рублей
- 16:00 11.10.2022
- После пролета ракет Санду потребовала от Москвы уважать границы Молдавии
- 15:32 11.10.2022
- Путин продлил на 2023 г. действие указа об антисанкциях, предполагающих продэмбарго
- 15:12 11.10.2022
- Реформа СБ ООН назрела — Лавров
- 15:00 11.10.2022
- Цели новых ударов по объектам военного управления и энергетики на Украине достигнуты — МО
- 14:46 11.10.2022
- Мэр Собянин отметил тенденцию к возврату на траекторию роста экономики Москвы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать