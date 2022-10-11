МВФ отмечает меры властей России по стимулированию экономики страны, укрепление рубля

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Меры российских властей по налогово-бюджетному стимулированию, а также укрепление рубля привели к тому, что Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по ВВП России на нынешний год. Об этом сообщила во вторник заместитель директора исследовательского департамента МВФ Петя Коева-Брукс, отвечая на вопрос корр. ТАСС на брифинге по октябрьскому докладу фонда о перспективах развития мировой экономики.

Она перечислила ряд причин, на основании которых организация улучшила прогноз по ВВП России на нынешний год и ожидает, что падение российской экономики составит 3,4%, а не 6%, как это ожидалось в июле. «Первая причина заключается в том, что экспорт энергоносителей сохранился в результате перенаправления экспорта в страны, не вводившие санкции. Вторая причина заключается в том, что доля государства в экономике велика, а уровень занятости фактически находится на докризисном уровне. Третья причина — это укрепление рубля, благодаря которому инфляция оказалась ниже, чем прогнозировалось ранее, что, безусловно, оказало соответствующее влияние на реальные доходы населения. И последнее, но не менее важное, это весьма высокая политическая поддержка, оказанная властями в виде налогово-бюджетного стимулирования, а также снижение процентных ставок», — отметила она.