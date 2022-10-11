Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО — Столтенберг
17:40 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Победа РФ в конфликте на Украине станет поражением НАТО. Как заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 12–13 октября в Брюсселе, такого исхода альянс допустить не должен.
«Важно, чтобы Украина победила. Потому что если [президент России Владимир] Путин победит, то это станет не только большим поражением для Украины, но и поражением для всех нас, потому что сделает мир более опасным и нас более уязвимыми перед российской агрессией», — считает он.
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