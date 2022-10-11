Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО — Столтенберг

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победа РФ в конфликте на Украине станет поражением НАТО. Как заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 12–13 октября в Брюсселе, такого исхода альянс допустить не должен.

«Важно, чтобы Украина победила. Потому что если [президент России Владимир] Путин победит, то это станет не только большим поражением для Украины, но и поражением для всех нас, потому что сделает мир более опасным и нас более уязвимыми перед российской агрессией», — считает он.