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Британская разведка: Китай намерен переписать правила международной безопасности

18:50 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти бросают вызов сложившейся глобальной архитектуре безопасности и международной экономической системе. Об этом во вторник заявил руководитель Центра правительственной связи (службы радиоэлектронной разведки) Великобритании Джереми Флеминг.

«Мы должны заключить, что Пекин использует все имеющиеся в распоряжении инструменты, чтобы бросить вызов международному послевоенному консенсусу в сфере экономики и технологий. Китай намерен переписать правила международной безопасности», — сказал Флеминг, выступая в лондонском Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны. Он добавил, что Великобритания ранее «никогда не сталкивалась с подобным».

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