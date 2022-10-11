Британская разведка: Китай намерен переписать правила международной безопасности

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти бросают вызов сложившейся глобальной архитектуре безопасности и международной экономической системе. Об этом во вторник заявил руководитель Центра правительственной связи (службы радиоэлектронной разведки) Великобритании Джереми Флеминг.

«Мы должны заключить, что Пекин использует все имеющиеся в распоряжении инструменты, чтобы бросить вызов международному послевоенному консенсусу в сфере экономики и технологий. Китай намерен переписать правила международной безопасности», — сказал Флеминг, выступая в лондонском Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны. Он добавил, что Великобритания ранее «никогда не сталкивалась с подобным».