Британская разведка: Китай намерен переписать правила международной безопасности
18:50 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы должны заключить, что Пекин использует все имеющиеся в распоряжении инструменты, чтобы бросить вызов международному послевоенному консенсусу в сфере экономики и технологий. Китай намерен переписать правила международной безопасности», — сказал Флеминг, выступая в лондонском Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны. Он добавил, что Великобритания ранее «никогда не сталкивалась с подобным».
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