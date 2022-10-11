Слуцкий предложил НАТО задуматься о самороспуске

19:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО стоит задуматься о самороспуске, так как победа России на Украине неизбежна. Такое мнение во вторник высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Альянс и дальше намерен выступать спонсором и прямым пособником террористического режима во главе со своей марионеткой [президентом Украины Владимиром] Зеленским, потому что, по словам того же Столтенберга, победа России на Украине будет означать поражение самого блока НАТО. <…> От себя добавлю, что победа России на Украине неизбежна. И на этом месте я бы предложил НАТО задуматься о самороспуске», — написал Слуцкий в своем телеграм-канале.