Подключить ЗАЭС к энергосистеме России пока невоможно - Росэнергоатом

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запорожская АЭС на данный момент не имеет технических возможностей для подключения к российской энергетической системе. Об этом во вторник заявил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Запорожская АЭС не запитана к российской энергосистеме. На данный момент таких технических возможностей нет», — сказал он.

По словам Карчаа, сейчас специалисты проводят анализ реального состояния атомной станции и всех технических условий, связанных с обеспечением ее деятельности.