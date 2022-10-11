Подключить ЗАЭС к энергосистеме России пока невоможно - Росэнергоатом
19:50 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запорожская АЭС на данный момент не имеет технических возможностей для подключения к российской энергетической системе. Об этом во вторник заявил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«Запорожская АЭС не запитана к российской энергосистеме. На данный момент таких технических возможностей нет», — сказал он.
По словам Карчаа, сейчас специалисты проводят анализ реального состояния атомной станции и всех технических условий, связанных с обеспечением ее деятельности.
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