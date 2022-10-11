В NASA успешно провели миссию по изменению траектории астероида
22:05 11.10.2022 Источник: Интерфакс
"Сегодня NASA подтверждает, что DART успешно изменил траекторию полёта астероида-цели", - заявил Нельсон в ходе конференции, посвящённой итогам миссии.
27 сентября зонд весом 633 кг врезался в астероид Диморф диаметром 160 метров, находившемся на расстоянии около 11 млн км от Земли, со скоростью 6,2 км в секунду. За столкновением наблюдал итальянский кубсат LICIACube, который отделился от зонда за пять дней до него.
По словам главы NASA, перед началом миссии время, за которое астероид Диморф делал виток вокруг астероида Дидима, на чьей орбите он находился, составляло 11 часов и 55 минут. После столкновения зонда с Диморфом астрономы установили с помощью наземных телескопов, что его орбитальный период снизился на 32 минуты, тем самым изменилась и его траектория полёта.
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