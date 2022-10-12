В Запорожье и Николаеве слышны взрывы, в Киеве воздушная тревога — украинское ТВ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общественное телевидение Украины в среду сообщило о взрывах в Николаеве и Запорожье, а также о воздушной тревоге в Киеве.

Как отмечается в телеграм-канале «Общественного ТВ», в Запорожье взрывы подтвердил глава городской администрации Александр Старух, о взрывах в Николаеве и сирене в Киеве сообщают корреспонденты ТВ.

По данным издания «Апостроф», воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.