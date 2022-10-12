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Байден просил Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь от США — WP

10:00 12.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден призывал главу Украины Владимира Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь со стороны Вашингтона. Об этом во вторник сообщила газета «Вашингтон пост» со ссылкой на бывшего представителя Белого дома.

По его информации, на раннем этапе специальной военной операции РФ на Украине Зеленский призывал США и другие западные страны предоставить дополнительную военную помощь и ввести более суровые санкции против России, даже несмотря на то, что американский президент и Конгресс США уже отправляли тогда беспрецедентное количество помощи и современных вооружений Киеву. Байден заявил Зеленскому, что ему будет трудно продолжать просить у Конгресса деньги, если украинский лидер покажется неблагодарным и продолжит говорить, что оказываемой помощи недостаточно.

В начале октября Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства США до 16 декабря 2022 года, включающий 12,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине. 4,5 млрд долларов из указанной суммы предназначены на экономическую поддержку Киева, в том числе обеспечение работы правительственных органов.

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