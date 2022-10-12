Украинский министр сообщил о масштабах поражения энергетической инфраструктуры страны
10:32 12.10.2022 Источник: Lenta.ru
Министр энергетики Украины Герман Галущенко прокомментировал ракетные удары России по территории страны. По его оценкам, масштабы поражения энергетической инфраструктуры составляют около трети от общего количества, сообщает CNN.
Он подчеркнул, что Россия впервые с начала специальной военной операции решительно нацелилась на энергетическую инфраструктуру Украины. Такое решение, по его мнению, было принято в связи с тем, что украинский экспорт электроэнергии в Европу помогает европейским странам экономить на российском газе и угле. Lenta.Ru
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