Польские власти заявили о разгерметизации газопровода "Дружба"
11:20 12.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польские власти выясняют причины разгерметизации трубопровода «Дружба» и утечки нефти. Об этом заявил в среду заместитель отвечающего в Польше за энергетику министра по вопросам климата и окружающей среды Адам Гибурже-Четвертиньский.
«Мы анализируем ситуацию», — сказал он, подтвердив утечку нефти недалеко от Плоцка. «Все службы работают, включая пожарных и службы безопасности», — указал представитель ведомства. «Мы сейчас выясняем причины», — добавил он.
Разгерметизация произошла во вторник вечером на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 км от города Плоцк в центральной части страны. По этому участку нефть поступает в Германию. Причины происшествия пока неизвестны. Поврежденная нитка была сразу же отключена, вторая продолжает работать, как и остальная инфраструктура компании.
Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. Ежегодно оператор польского участка -трубы компания PERN («ПЕРН»), управляет сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, включая польский участок «Дружбы», осуществляя поставки нефти на два НПЗ в Польше — в Плоцке («Орлен») и Гданьске («Лотос»), а также на два НПЗ в Германии — в местностях Шведт и Шпергау.
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