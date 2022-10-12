США намерены нарастить масштаб учений в Тихом океане

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США стремятся наладить отношения со странами Тихоокеанского региона, а также расширить масштаб совместных военных учений, чтобы противостоять геополитическому влиянию Китая. Об этом командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн рассказал изданию «Дифенс ньюс», опубликовавшему материал во вторник.

«У нас нет здесь НАТО. У нас не будет здесь НАТО. Это значит, что стоящая перед нами задача становится гораздо сложнее, поскольку нам необходимо объединить союзников и партнеров в один механизм, и мы работаем над этим в основном за счет военных учений в регионе, таких как Operation Pathways, — сказал он, подчеркнув, что маневры направлены на усиление совместной готовности и повышение функциональной совместимости вооруженных сил разных стран.

Издание отмечает, что в августе этого года США увеличили свое присутствие на американо-индонезийских военных учениях Super Garuda Shield, которые являются частью Operation Pathways. «Это очень важно, поскольку это наглядное доказательство объединения союзников и партнеров», — считает Флинн.