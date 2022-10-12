В РФ за сутки выявили 15 640 случаев заражения ковидом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 640 против 13 970 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 21 248 603 случая заражения.

Число летальных исходов из-за ковида возросло за сутки на 105 против 109 днем ранее — до 388 509. Количество выздоровевших увеличилось на 30 409 против 31 509 днем ранее — до 20 500 961.