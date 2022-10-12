ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ, готовившего теракт с применением ПЗРК «Игла»

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала в Подмосковье агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего теракт с применением двух переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности пресечена подготовка специальными службами Украины диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин Украины, 1972 г. р., который по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы „Игла“ для подготовки террористических актов, а также подобрал место их конспиративного хранения», — сообщили в ЦОС.

«Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием», — отметили в ФСБ.