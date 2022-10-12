ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ, готовившего теракт с применением ПЗРК «Игла»
12:05 12.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала в Подмосковье агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего теракт с применением двух переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности пресечена подготовка специальными службами Украины диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин Украины, 1972 г. р., который по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы „Игла“ для подготовки террористических актов, а также подобрал место их конспиративного хранения», — сообщили в ЦОС.
«Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием», — отметили в ФСБ.
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