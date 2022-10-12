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Больше половины поляков поддерживают размещение в стране ядерного оружия — опрос

13:00 12.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины жителей Польши поддерживают присоединение страны к программе НАТО Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного арсенала и его размещение в республике. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду газетой «Речь Посполита» данные опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром IBRiS.

Как выяснили социологи, размещение в Польше ядерного оружия в рамках программы НАТО поддерживают 54,1% участников исследования, 29,5% выступили против. Остальные не смогли ответить на этот вопрос.

Исследование было проведено 7 и 8 октября с участием 1 100 респондентов.

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