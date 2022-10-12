Запускать Запорожскую АЭС в ближайшее время не планируется — врио губернатора

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти не планируют запускать Запорожскую АЭС в ближайшее время, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«У нас более 30 прилетов фиксируется вокруг территории атомной станции. Обстрелы происходят не по самой станции, а в районе. Станция пока что работает сама на себя. Атомные реакторы не запущены, и в ближайшее время мы не планируем [запускать]. Пока что станции ничего не угрожает. Она находится в холодном режиме, работает сама на себя. <…> Радиационный фон в норме», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».