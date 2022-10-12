В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана в США

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служебный автомобиль посольства Азербайджана в США обстрелян в Вашингтоне. Об этом сообщила в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

«В ночь с 10 на 11 октября был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджанской Республики в Вашингтоне. В связи с инцидентом диппредставительство немедленно проинформировало соответствующие структуры США, противоположной стороне представлены записи видеокамеры. В связи со случившимся временный поверенный в делах США в стране был вызван в МИД, ему было выражено серьезное беспокойство и недовольство азербайджанской стороны и доведено требование об обеспечении безопасности дипломатического представительства Азербайджана», — говорится в сообщении.