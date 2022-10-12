Песков опроверг информацию, что Маск общался с Путиным перед публикацией поста по Украине

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы состоявшемся разговоре российского лидера Владимира Путина и бизнесмена Илона Маска перед тем, как предприниматель опубликовал в соцсетях свои предложения по урегулированию на Украине.

«Нет, это неправда», — сказал представитель Кремля журналистам в среду, отметив, что Маск и Путин общались по телефону полтора года назад.