Сбер может поддержать новые нефтегазовые проекты на 3 триллиона рублей и предложил найти налоговый компромисс для отрасли

13:30

Сбербанк традиционно выступает ключевым финансовым партнером компаний нефтегазовой отрасли, рассказал первый заместитель председателя правления кредитной организации Александр Ведяхин журналистам в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя». «Мы видим, что компании продолжают обслуживать свои обязательства по графику, системных проблем с обслуживанием кредитов в отрасли мы не видим. Продолжается реализация ключевых инвестиционных проектов, в том числе с ориентацией на новые рынки. Большинство новых проектов потребовало реконфигурации, но они не останавливаются, компании не теряют интерес к их реализации», – подчеркнул представитель Сбербанка.

По его словам, в новых условиях особую важность приобретают средства российских финансовых институтов. «Сбербанк, являясь ключевым банком для российской экономики, заинтересован в поддержке масштабных нефтегазовых проектов. Сейчас у нас на рассмотрении находятся новые проекты в нефтегазе на сумму около 3 трлн руб. Мы также наблюдаем переориентацию рынка в сторону дружественных валют, в частности юаня. Мы активно работаем с ключевыми игроками и готовы предоставлять поддержку в данном переходе, в том числе осуществлять финансирование в этой валюте», – сообщил Александр Ведяхин.

Он обратил внимание, что нефтегазовые компании ощутили на себе влияние как внешних факторов в виде санкций, так и внутренних в виде потребности государства в дополнительных бюджетных средствах. «Нефтегазовые компании традиционно являются донором бюджета: по прогнозу нефтегазовые доходы бюджета составят в 2022 году более 40%. Но с учетом наблюдающейся недоинвестированности отрасли повышенная налоговая нагрузка может привести к существенным проблемам в развитии отрасли в будущем, – отметил Александр Ведяхин. – На наш взгляд, требуется поиск компромисса между государством и бизнесом. Мы видим, что во многих случаях этого компромисса удается достичь: так, в этом году было принято стратегически важное решение о корректировке льгот для нефтепереработки в части продления сроков реализации проектов модернизации мощностей. Такие решения важны, так как понятная и прозрачная налоговая и регуляторная среда позволит обеспечить здоровый инвестиционный климат для реализации долгосрочных стратегических проектов».