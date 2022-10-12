Режим в Киеве организует политические убийства и этнические чистки — Путин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим организует расправы над мирными жителями, политические убийства и этнические чистки. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Режим в Киеве давно использует террористические методы: организует политические убийства, этнические чистки, расправы над мирными жителями. Потом сами в интернет выкладывают, осознают, что совершили ошибку, и тут же стирают», — сказал он.