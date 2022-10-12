Столтенберг своими заявлениями подтвердил, что НАТО воюет на стороне Украины — Песков
15:00 12.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говоря о том, что победа России на Украине станет поражением для НАТО, подтвердил, что альянс воюет на стороне Украины. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Можно», — ответил представитель Кремля на вопрос, можно ли считать слова Столтенберга подтверждением участия НАТО в конфликте на стороне Украины.
На вопрос, будет ли в этой связи Москва предпринимать какие-то действия, Песков заметил, что РФ их «предпринимает, начиная с 24 февраля».
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