Столтенберг своими заявлениями подтвердил, что НАТО воюет на стороне Украины — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говоря о том, что победа России на Украине станет поражением для НАТО, подтвердил, что альянс воюет на стороне Украины. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можно», — ответил представитель Кремля на вопрос, можно ли считать слова Столтенберга подтверждением участия НАТО в конфликте на стороне Украины.

На вопрос, будет ли в этой связи Москва предпринимать какие-то действия, Песков заметил, что РФ их «предпринимает, начиная с 24 февраля».