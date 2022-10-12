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Европа из-за высоких цен на энергоресурсы просто начнет печатать деньги — Путин

16:00 12.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа отреагирует на высокие цены на энергоресурсы тем, что просто начнет печатать деньги, как это раньше происходило при росте цен на другие товарные группы. Об этом сказал в среду президент России Владимир Путин, выступая на «Российской энергетической неделе».

«Понятно, как будет решаться эта проблема с ценами, если они будут высокими. Мы это проходили по отношению к другим товарным группам. Просто печатают деньги, вот и все», — сказал он.

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