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«Северные потоки» можно отремонтировать, но это имеет смысл при их эксплуатации — Путин

16:32 12.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» можно отремонтировать, но это имеет смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации, заявил президент РФ Владимир Путин в среду.

«Скажу, что отремонтировать газопроводы, подорванные и проходящие по дну Балтийского моря, конечно, возможно. Но это будет иметь смысл только в случае [их] дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрута. Это первостепенное условие», — сказал глава государства, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

Путин отметил, что это коммерческий проект, в котором на равных участвуют российские и европейские компании.

«Значит, судьбу потоков должны решать совместно Россия и наши партнеры — страны ЕС», — сказал глава государства.

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