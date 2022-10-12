«Северные потоки» можно отремонтировать, но это имеет смысл при их эксплуатации — Путин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» можно отремонтировать, но это имеет смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации, заявил президент РФ Владимир Путин в среду.

«Скажу, что отремонтировать газопроводы, подорванные и проходящие по дну Балтийского моря, конечно, возможно. Но это будет иметь смысл только в случае [их] дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрута. Это первостепенное условие», — сказал глава государства, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

Путин отметил, что это коммерческий проект, в котором на равных участвуют российские и европейские компании.

«Значит, судьбу потоков должны решать совместно Россия и наши партнеры — страны ЕС», — сказал глава государства.