Страны НАТО не могут найти достаточно систем ПВО для нужд Украины — FT

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО сталкиваются с проблемами в поиске достаточного количества систем ПВО для обеспечения потребностей Украины. Об этом пишет в среду газета «Файнэншл таймс» с ссылкой на неназванных западных чиновников.

«Страны уже предоставили какое-то количество [систем ПВО], но производственных мощностей не хватает», — сказал один из собеседников издания.

Он добавил, что ряд государств НАТО уже несколько лет сами сталкиваются с задержками в поставках систем ПВО для собственных нужд