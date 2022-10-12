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НОВОСТИ

Страны НАТО не могут найти достаточно систем ПВО для нужд Украины — FT

16:12 12.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО сталкиваются с проблемами в поиске достаточного количества систем ПВО для обеспечения потребностей Украины. Об этом пишет в среду газета «Файнэншл таймс» с ссылкой на неназванных западных чиновников.

«Страны уже предоставили какое-то количество [систем ПВО], но производственных мощностей не хватает», — сказал один из собеседников издания.

Он добавил, что ряд государств НАТО уже несколько лет сами сталкиваются с задержками в поставках систем ПВО для собственных нужд

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