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НОВОСТИ

Общий объем военной помощи США Киеву с начала спецоперации РФ достиг $16,8 млрд

17:00 12.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общий объем американской военной помощи Киеву с момента начала российской спецоперации достиг 16,8 млрд долларов. Об этом заявил в среду министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву в Брюсселе.

«Я рад сообщить о том, что под руководством президента [Джо] Байдена объем помощи Украине в сфере безопасности со стороны США <…> к настоящему моменту достиг 16,8 млрд долларов», — сказал он.

Остин также утверждал, что последние ракетные удары ВС РФ по объектам на Украине еще больше укрепили готовность стран Запада оказывать дальнейшую помощь Киеву. «Наша решимость и прочность нашей позиции только укрепились», — заявил шеф Пентагона.

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