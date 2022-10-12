Митрополит Таллинский не разделяет идею РПЦ об отпущении грехов военнослужащим — заявление

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений не разделяет идею главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла об отпущении грехов погибшим военнослужащим. Об этом говорится в опубликованном в среду письме главы Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) в адрес Министерства внутренних дел республики.

«Опираясь на православное вероучение, ЭПЦ выступает против войны, за мир и мирное разрешение любых конфликтов, — сказал митрополит. — Я не разделяю слова Святейшего Патриарха Кирилла <…> об отпущении всех грехов военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга». Он также призвал свою паству «не поддаваться чувствам вражды и ненависти, не втягиваться в политические дискуссии, особенно в церковной среде». Вместо этого верующим следует «заняться оказанием помощи беженцам, оставшимся без крова и без средств к существованию», уверен религиозный деятель.

Ранее сообщалось, что МВД республики вызвало предстоятеля Эстонской православной церкви митрополита Таллинского Евгения в ведомство. Как отметили в министерстве, от него ожидали, что он дистанцируется от заявлений руководства Московского патриархата и, в частности, патриарха Кирилла.

25 сентября глава РПЦ в ходе проповеди заявил, что «если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве [и] приносит себя в жертву за других». В связи с этим патриарх выразил уверенность, что это «смывает все грехи, которые человек совершил».