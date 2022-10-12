Мужчину задержали после поджога начальницы отдела Пенсионного фонда на Ставрополье

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который облил воспламеняющейся жидкостью и поджег начальницу отделения Пенсионного фонда России в Минеральных Водах Ставропольского края, сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевой прокуратуры. Женщина получила незначительные повреждения, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, отметил глава Минераловодского городского округа.

«По предварительным данным, мужчина без приглашения вошел в кабинет руководителя клиентской службы, облил женщину воспламеняющейся жидкостью и поджег. Мужчина после совершения преступления скрылся. В настоящее время он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

По информации краевой прокуратуры, происшествие случилось в помещении клиентской службы Пенсионного фонда РФ, работающей на правах местного отдела. Нападавшим оказался 65-летний мужчина. Ранее он обращался в клиентскую службу по поводу отказа в назначении социальной пенсии.

Пострадавшая госпитализирована. «Женщина получила незначительные повреждения и осталась жива. Повреждены ожогами правое ухо и плечо. Она госпитализирована, с ней работают медики. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает», — написал в своем Telegram-канале глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

По информации краевой прокуратуры, женщине причинен вред здоровью средней тяжести.