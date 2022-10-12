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НОВОСТИ

Чехия закрывает въезд в страну гражданам РФ с туристическими "шенгенами"

18:20 12.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия с 25 октября запретит въезд в республику россиян, в паспортах которых проставлены туристические шенгенские визы. Об этом сообщил в среду журналистам по итогам заседания правительства страны министр иностранных дел Ян Липавский.

«С 25 октября мы [правительство] вводим меры в отношении граждан РФ, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, [участия в мероприятиях] культуры и спорта, — отметил он. — Им будет запрещен въезд в Чехию. Это касается прежде всего российских граждан, которые прибывают в [международный] аэропорт в Праге».

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