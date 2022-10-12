Глава МАГАТЭ снова едет в Киев

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что снова отправился в Киев. Об этом он сообщил в среду в своем «Твиттере».

«По договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским после встреч в Санкт-Петербурге я возвращаюсь в Киев. Продолжаются работы по созданию ядерной зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС», — заявил Гросси.