Глава МАГАТЭ снова едет в Киев
19:10 12.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским после встреч в Санкт-Петербурге я возвращаюсь в Киев. Продолжаются работы по созданию ядерной зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС», — заявил Гросси.
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