ФАС проверила цены на армейскую экипировку

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила случаи существенного превышения стоимости армейской экипировки, продавцам выданы предостережения прокуратуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

«Проведенный ФАС России совместно с региональными органами прокуратуры анализ цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения показал, что имеются случаи существенного повышения стоимости указанных товаров», — говорится в сообщении.